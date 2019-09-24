Названы области Украины, в которых "вжарят" заморозки

Ряду областей Украины грозят заморозки, предупредил синоптик / nicefon.ru

Погода в Украине в ночь на четверг, 26 сентября, в нескольких регионах прогнозируется очень холодная.

В восточных областях, на Днепропетровщине и на Запорожье на почве "вжарят" заморозки 0-3 градуса, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды для ряда других регионов нашей страны на ближайшие дни - на 25-27 сентября - также нерадужный.

"...в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредил синоптик.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что на украинской территории уже в ноябре выпадет первый снег - 12-17 числа. Эксперт добавил, что настоящая зима придет в Украину в середине декабря.