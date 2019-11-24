Мягкая и малоснежная: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020

Снегопады будут не такими обильными, как обычно / 1zoom.ru

Европейский синоптик дал прогноз погоды на зиму 2019-2020. Несмотря на что, снегопады все же ожидаются, они не будут такими обильными, как обычно.

Эксперты сопоставили прогнозы на три месяца: декабрь, январь и февраль. Согласно общей картине, в Европе будет преобладать высокое атмосферное давление, а это означает в целом более мягкую зиму, чем обычно, передает Severe-weather.

Возможны снегопады и спад температуры – вероятность возрастет, если высокое давление создаст температурную инверсию с туманом, а на континент надвинется холодный фронт. В то же время синоптик напомнил, что долгосрочные прогнозы не всегда бывают точными, так как возможны определенные перемены в стратосфере, которые обычно влияют на циркуляцию воздуха.

Фото severe-weather.eu

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Новый год 2020.