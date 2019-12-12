Украину скуют морозы и завалит снегом: синоптик назвал даты

В Украине распространились воздушные массы атлантического и средиземноморского происхождения / dpchas.com.ua

Теплая погода в Украине продержится до 20 декабря, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, такую погоду обусловливают воздушные массы атлантического и средиземноморского происхождения.

"По ночам будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, а днем — 1−6 градусов тепла. На юге — до плюс 10. Что же касается осадков, то в ближайшие дни они ожидаются в Карпатском регионе: там возможны дождь и мокрый снег. А 14 и 15 декабря дожди со снегом пройдут в большинстве областей Украины. На следующей неделе, до 20 декабря, осадков, вероятнее всего, не будет", - подчеркнула Голеня в комментарии Фактам.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань отметил, что на смену оттепели придут настоящие морозы.

Он прогнозирует, что с 13−14 декабря в Украине температура снизится до 6−8 градусов мороза.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с Востока"А 19−23 декабря по ночам ожидается минус 12−14. Также будет два периода сильных снегопадов: с 22-го по 24-е и с 27-го по 29 декабря. Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4−6 мороза, не больше. Так что в новогоднюю ночь у нас будут и снег, и небольшой мороз. Вот такая погода в декабре нас ожидает, - добавил Горбань.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 13 декабря в Украине будет без осадков, за исключением западных регионов – в Закарпатской области днем дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днём 1-6 градусов тепла, в Одесской области и Крыму до 8 градусов. В Киеве в пятницу также без осадков, температура ночью опустится до нуля, днем будет 1-3 градуса тепла.

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Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.