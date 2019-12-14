Атака сибирских морозов: украинцев предупредили об экстремальной погоде в 2020 году

В Украине прогнозируют резкие, но непродолжительные похолодания

Британские специалисты утверждают, что последний месяц года принесет много теплых дней, но возможны периоды низких температур. Похолодания будут связаны с преобладанием циклонов с Атлантического океана.

В декабре атмосферные фронты обусловят осадки в виде мокрого снега. При этом снегопадов будет меньше, чем в предыдущие годы, а вот дожди – не исключены.

Несмотря на то, что в последний месяц 2019 года прогнозируется обилие теплых дней, также возможны периоды низких температур, утверждают британские специалисты, пишет meteoprog.ua.

В то же время январь 2020 года прогнозируется влажным. По некоторым прогнозам, ожидаются сильные морозы в отдельных частях страны, в то время другие эксперты прогнозируют осадки из-за более высоких температур в это время года.

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В восточной Европе, в частности, в Украине, зима будет с резкими, но непродолжительными похолоданиями, отмечают метеорологи AccuWeather. Они добавили, что такие перепады возможны из-за атак морозного воздуха из Сибири.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.