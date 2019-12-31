В канун Нового года 2020 в Украине объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с / Фото из открытых источников

В канун Нового года 2020 синоптик объявил штормовое предупреждение - погода в Украине будет очень ветреной, на дорогах - гололед. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Украинцев предупредили о первом уровне опасности - желтом.

"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве во вторник, 31 декабря, также будет ветреной. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, прогноз погоды от Укргидрометцентра говорит о том, что в последний день 2019 года погода в центральных, южных и восточных областях также будет сухой. На западе страны, в Черниговской и Киевской областях днем ожидается мокрый снег, ночью - без осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +5 градусов, ночью похоладает до -1…-3. Ветер синоптик прогнозирует западный и юго-западный 7-12 м/с.

Погода в Киеве 31 декабря днем будет с "плюсами" - столбики термометров покажут +1…+3, ночью похолодает до -1…-3. В столице днем ожидается снег и мокрый снег, ночью – без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.