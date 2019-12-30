Какой будет погода на Новый год 2020: синоптик изменил прогноз

Синоптик обещает мокрый снег в некоторых областях

Украинцы имеют все шансы остаться без снега под Новый год 2020. Прогноз погоды от Укргидрометцентра говорит о том, что в последние дни 2019 года погода в Украине будет с легким морозом, но без осадков. Только во вторник, 31 декабря, в некоторых областях ожидается мокрый снег.

Сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается малооблачная и морозная погода. В среднем, температура воздуха составит от 0 до -3 градусов. Ветер юго- западный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся максимально до 8 градусов мороза.

Погода в Киеве 30 декабря ожидается преимущественно сухая и морозная, прогнозирует синоптик. Температура воздуха ночью - до -3…-5 градусов ночью, а днем - ​​до -1…-3 градусов.

Прогноз погоды на 30 декабря / meteo.gov.ua

Во вторник, 31 декабря, погода в центральных, южных и восточных областях также будет сухой. На западе страны, в Черниговской и Киевской областях днем ожидается мокрый снег, ночью - без осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +5 градусов, ночью похоладает до -1…-3. Ветер синоптик прогнозирует западный и юго-западный 7-12 м/с.

Погода в Киеве 31 декабря днем будет с "плюсами" - столбики термометров покажут +1…+3, ночью похолодает до -1…-3. В столице днем ожидается снег и мокрый снег, ночью – без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 31 декабря / meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине на Новый год 2020 будет немного морозной. В частности, 31 декабря днем средняя температура воздуха составит 3…4 градуса мороза. Ночью будет немного холоднее - средняя температура воздуха составит 4…5 градусов мороза. При этом синоптик не прогнозировал осадки.

Как сообщал Главред, погода в Киеве в начале Нового года 2020 удивит значительным потеплением. Температура воздуха в отдельные дни поднимется до +10 градусов.