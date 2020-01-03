Погода на Рождество 2020: синоптик уточнил прогноз

Синоптик обещает плюсовые температуры днем / 1zoom.ru

Погода в Украине на Рождество 2020 обещает плюсовые температуры. Такой прогноз погоды с 4 по 7 января озвучил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, в воскресенье, 5 января, по территории Украины пройдет атмосферный фронт, однако на погоду он существенно не повлияет. Температура воздуха днем будет немного ниже, чем сейчас, но не существенно. Днем 4 января и в течение суток 5 января в Украине ожидается мокрый снег и дождь.

В ночь с 6 на 7 января и на Рождество 2020 осадки в Украине не прогнозируются. Температура воздуха ночью на всей территории Украины составит от 0 до 3 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 6 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 января / meteo.gov.ua

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в начале января 2020 погода в Украине будет морозной - ожидается несколько пиков холода, а с 23 числа стремительно потеплеет.