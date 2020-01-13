Погода в Украине на Старый Новый год: кому грозят погодные неприятности

На Старый Новый год 2020 на большей части Украины будет сухая погода, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

Погода в Украине на Старый Новый год 2020 (Васильев день) - во вторник, 14 января - из-за антициклона Christian будет преимущественно сухой.

Температура воздуха днем составит +1…+7 градусов, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт предупредила, что 14 января небольшие дождь и мокрый снег возможны в Черниговской и Сумской областях.

"В Киеве Новый год (Старый Новый год 2020 - Ред.) будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем до +3…+4 градусов. Без осадков", - отметила эксперт.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, какая погода в Украине прогнозируется на второй Сочельник и на Крещение Господне 2020 - 18-19 января. По словам эксперта, на Крещение 2020 в нашей стране ожидается похолодание.