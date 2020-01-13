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Погода в Украине на Старый Новый год: кому грозят погодные неприятности

13 января 2020, 17:49

В Васильев день в нашей стране днем будет тепло, сообщила эксперт.

Наталья Диденко спрогнозировала, что на Старый Новый год 2020 на большей части Украины будет сухая погода
На Старый Новый год 2020 на большей части Украины будет сухая погода, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

Погода в Украине на Старый Новый год 2020 (Васильев день) - во вторник, 14 января - из-за антициклона Christian будет преимущественно сухой.

Температура воздуха днем составит +1…+7 градусов, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт предупредила, что 14 января небольшие дождь и мокрый снег возможны в Черниговской и Сумской областях.

"В Киеве Новый год (Старый Новый год 2020 - Ред.) будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем до +3…+4 градусов. Без осадков", - отметила эксперт.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, какая погода в Украине прогнозируется на второй Сочельник и на Крещение Господне 2020 - 18-19 января. По словам эксперта, на Крещение 2020 в нашей стране ожидается похолодание.

Киев Васильев день Старый Новый год Наталья Диденко Погода в Украине
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