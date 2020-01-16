"Над Украиной - Dirk": синоптик рассказала о "погодных подарках"

В пятницу в большинстве регионов Украины будет сухо, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 17 января, зависит от антициклона Dirk, который будет над нашей страной.

В большинстве областей не прогнозируются осадки, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, местами возможен туман и одно из самых красивых метеорологических явлений зимы - изморозь.

Синоптик добавила, что ближайшей ночью температура воздуха ожидается 0…-5 градусов, а днем 17 января - 0…+5.

"В Киеве пятница будет сухой, ночью 0-2 мороза, днем +2…+ 4 градуса", - отметила она.

Напомним, Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине изменится - 18-19 января (второй Сочельник, Крещение 2020) ожидается похолодание. Синоптик предупреждала, что днем температура воздуха может снизиться до 0 градусов.