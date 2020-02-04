До 40 см снега: на Украину надвигается шторм

Погода в Украине ухудшится / Фото pixabay.com

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует значительное ухудшение погодных условий в Украине. В частности, в западных областях страны сегодня ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Ситуация еще больше ухудшится в ночь на 5 февраля. Прогноз погоды говорит, что в Карпатах ночью ожидается небольшой, днем сильный снег, метель. Прирост снежного покрова составит 20 см, в горах - до 40 см. Порывы ветра составят 20-25 м/с, на дорогах – гололедица. В Карпатах течение суток синоптик прогнозирует до -4 градусов мороза.

Во вторник, 4 февраля, в западных регионах страны температура воздуха достигнет +6 градусов, в центре - до +5, днем пройдут дожди. На востоке Украины обойдется без осадков, столбики термометров покажут +3…+5 градусов. На юге страны, кроме Одесской области, будет сухо и тепло до +10. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/сек.

Погода в Киеве 4 февраля будет влажной – днем прогнозируется дождь, ночью – без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса тепла, днем +3…+5.

Прогноз погоды на 4 февраля / Фото meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине изменится в сторону ухудшения. В частности, 4 февраля похолодает, кроме того ожидается дождь и мокрый снег.

Как сообщал Главред, ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что погода в Украине в феврале 2020 будет больше похожа на начало марта. Температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше, чем за последние почти 30 лет наблюдений.