Сильный ветер, скачки давления, снег и дождь: какой будет погода в среду

Погода в Киеве 12 февраля будет ветреной и влажной/ УНИАН

Погода в Украине в среду, 12 февраля, будет оставаться сырой и ветреной. Из-за мокрого снега ожидается снижение температуры воздуха. Такой прогноз погоды на завтра озвучила синоптик Наталья Диденко.

Снег с дождем в среду ожидается в большинстве областей Украины. Осадки - от небольших до умеренных. В течение среды максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов, на Юге будет немного теплее - от +4 до +7 градусов, говорит прогноз погоды. Ветер ожидается западный, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/с.

Погода в Киеве сегодня обманчива. Утреннее солнце сменится облаками, после обеда появятся осадки. Среда в столице будет ветреной и влажной, местами прогнозируется мокрый снег и дождь. Температура воздуха в Киеве в течение дня составит около +2… +3 градусов, прогнозирует синоптик.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупредила о скачках давления 12 февраля.

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Как сообщал Главред, погода на сегодня, 11 февраля, будет определяться атмосферным фронтом, который принесет с собой осадки - дождь и мокрый снег. В течение суток фронт постепенно будет перемещаться с Запада на Восток. По прогнозу, в Украине сохранится сильный ветер юго-западного направления. Температура воздуха 11 февраля будет до +1… +6 градусов, на юге местами до +8 градусов.