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Пришейте к шляпам резиночки: синоптик предупредила и сильном ветре

16 февраля 2020, 15:36

В восточных областях погода на завтра обещает мороз.

погода, ветер
Погода в Украине будет теплой, но ветреной / Фото pixabay.com

Погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет определяться циклоном Victoria, который принесет в нашу страну очень сильный ветер. При этом на улице будет достаточно тепло. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем  в большинстве областей повысится до +5… +13 градусов. Только на Востоке еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью столбики термометров там покажут до -5…-9 градусов, а завтра днем - от +​​1 до  +4 градусов.

"Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам", - шутливо посоветовала синоптик.

Осадки в понедельник  маловероятны, говорит прогноз погоды.

Погода в Киеве завтра будет сухой, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем составит +​​6… +9 градусов, ожидается порывистый ветер.

 t.me/PohodaNatalka/351

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Напомним, ранее синоптик прогнозировал, что погода в феврале в Украине будет немного теплее, чем на протяжении последних многих лет, на большей части страны средняя температура прогнозируется -3 градуса.

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