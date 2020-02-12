В Украину идет циклон Tomris: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

Погода на завтра обещает потепление / Фото Pixaby

Погода в Украине в четверг, 13 февраля, будет определяться циклоном Sabine, который принесет сырую погоду с периодическим небольшим мокрым снегом.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в четверг а западных и южных областях будет преимущественно без осадков. В Карпатах прогноз погоды обещает снег, в Крыму - дождь.

Температура воздуха в большинстве областей течение четверга будет колебаться в пределах +1… +6 градусов, в южной части – от +4 до +8 градусов.

Погода в Киеве 13 февраля также будет с небольшими осадками, ожидается сильный западный ветер, столбики термометров покажут около +3…+4 градусов.

Прогноз погоды на 13 февраля / Фото facebook.com/tala.didenko

Как сообщал Главред, погода на сегодня в Украине будет "нелетной". Синоптик объявил первый уровень опасности по всей территории страны. В частности, украинцев предупредили о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко прогнозирует, что в скором времени зимы в Украине все чаще будут европейскими - без снега и мороза, такие, как на Юге Франции.