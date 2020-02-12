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Погода на сегодня: в Украине объявили штормовое предупреждение

12 февраля 2020, 10:25

12 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, говорит прогноз погоды.

погода, зима
Погода в Украине сегодня будет небезопасной/ Фото pixabay.com

Погода в Украине в среду, 12 февраля, будет "нелетной". Синоптик объявил первый уровень опасности по всей территории страны. В частности, украинцев предупредили о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

В общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Желтый уровень опасности говорит о том, что погодные условия потенциально небезопасны.  Синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

В ГосЧС отметили, что 12 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области погода на сегодня говорит о том, что порывы ветра составят 15-20 м/с (I уровень опасности).

В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, в соответсвии с которым погода в Украине будет оставаться сырой и ветреной. Из-за мокрого снега ожидается снижение температуры воздуха. 

Снег с дождем в среду ожидается в большинстве областей Украины. Осадки - от небольших до умеренных. В течение среды максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов, на Юге будет немного теплее - от +4 до +7 градусов, говорит прогноз погоды.

Погода в Киеве будет ветреной и влажной, местами прогнозируется мокрый снег и дождь. Температура воздуха в Киеве в течение дня составит около +2… +3 градусов, прогнозирует синоптик.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупредила о скачках давления 12 февраля.

Прогноз погоды на 12 февраля
Прогноз погоды на 12 февраля / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко прогнозирует, что в скором времени зимы в Украине все чаще будут европейскими - без снега и мороза, такие, как на Юге Франции. 

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