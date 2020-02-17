Завтра в Киеве - +10: в Украину пришла ранняя весна

Синоптик пообещала весеннюю погоду / УНИАН

Погода в Украине в течение недели, начиная с 17 февраля, будет все больше похожа на весеннюю. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует плюсы на термометрах, свежие ветры и смешанные осадки ближе к выходным.

Погода на завтра, 18 февраля, также больше напоминает март, чем февраль. Днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +13 градусов. Дожди наиболее вероятны в западной части, небольшие осадки возможны в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

Ветер синоптик прогнозирует западный и юго-западный, умеренный.

Погода в Киеве во вторник будет теплой. Воздух прогреется до +8…+10 градусов, существенные осадки маловероятны.

Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным, говорит прогноз погоды.

Как сообщал Главред, в понедельник днем, 17 февраля, погода в Украине в большинстве областей будет очень ветреной. Сегодня днем в Карпатах объявлен I уровень опасности (желтый), сообщили в Укргидрометцентре. Синоптик добавил, что в Карпатах местами скорость ветра может составить 25 м/с.