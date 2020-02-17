Синоптик предупредил Украину о погодной опасности

Сегодня в Украине будет ветрено, предупредили синоптики / Reuters

В понедельник днем, 17 февраля, погода в Украине в большинстве областей будет очень ветреной.

Сегодня днем в Карпатах объявлен I уровень опасности (желтый), сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптик добавил, что в Карпатах местами скорость ветра может составить 25 м/с.

Укргидрометцентр предупредил, что в западных, северных и центральных областях порывы ветра могут достичь скорости 15-20 м/с.

Погода на сегодня для Киева не очень ветреная – в столице скорость ветра может достичь отметок 7-12 м/с.

Сегодня в Украине будет ветрено, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в украинском государстве 17 февраля будет определяться циклоном Victoria, который принесет на нашу территорию очень сильный ветер. Эксперт добавила, что днем в большинстве регионов температура воздуха повысится до +5… +13 градусов.