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Синоптик шокировал аномальным прогнозом погоды на май 2020

6 марта 2020, 12:46

Украинцам посоветовали готовиться к жаре и засухе.

щенок, жара, погода
Погода на майские праздники удивит жуткой жарой / Фото pixabay.com

Погода в Украине в мае 2020 года неприятно удивит украинцев. Похоже, что после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется аномальная жара и засуха.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - цитирует синоптика Сегодня.

А вот июнь в Украине начнется с сильных дождей, которые будут очень схожи с тропическими ливнями, говорит прогноз погоды от Горбаня.

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Напомним, прогноз погоды на март 2020, который озвучил народный синоптик Леонид Горбань, также оказался безрадостным. По его словам, март 2020 обещает возвращение зимы – ударят морозы до 15 градусов, придут дожди с мокрым снегом.

Леонид Горбань прогноз погоды синоптик новости Украины Погода в Украине
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