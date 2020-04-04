"Столбики термометров погонят выше": украинцам пообещали летнюю теплынь

В Украине ожидается потепление до +20 градусов.
Влияние антициклона Keywan обусловит сухую и солнечную погоду в Украине, рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу в воскресенье, 5 апреля, в Украине осадков не предвидится, ветер порывистый, на юге – сильный.
Температура воздуха в воскресенье ожидается ночью от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, на юге +1 +5 градусов, а днем 9-13 градусов тепла, в южной части до +15 градусов.
"В дальнейшем столбики термометров погонят выше и выше", - написала она в Facebook.
Синоптик уточнила, что в Киеве завтра сухо, солнечно, ветрено, ночью от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, днем +10, +11 градусов.
"С понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до +16 +20 градусов", - добавила Диденко.
Как подчеркнули в Укргидрометценре, в ближайшие сутки в Украине ожидается повышенный фон атмосферного давления и температура воздуха, близкая к норме.
Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, в южной части 0-5 градусов тепла, днем +8 +13 градусов, в южных областях и Закарпатье до +17 градусов.
В Киеве - без осадков, температура ночью около 0 градусов, днем +10 +12 градусов.
Напомним, ранее синоптик дал неожиданный прогноз на апрель.