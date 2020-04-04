"Столбики термометров погонят выше": украинцам пообещали летнюю теплынь

В Украине ожидается сухая и солнечная погода

Влияние антициклона Keywan обусловит сухую и солнечную погоду в Украине, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу в воскресенье, 5 апреля, в Украине осадков не предвидится, ветер порывистый, на юге – сильный.

Температура воздуха в воскресенье ожидается ночью от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, на юге +1 +5 градусов, а днем 9-13 градусов тепла, в южной части до +15 градусов.

"В дальнейшем столбики термометров погонят выше и выше", - написала она в Facebook.

Синоптик уточнила, что в Киеве завтра сухо, солнечно, ветрено, ночью от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, днем +10, +11 градусов.

"С понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до +16 +20 градусов", - добавила Диденко.

Как подчеркнули в Укргидрометценре, в ближайшие сутки в Украине ожидается повышенный фон атмосферного давления и температура воздуха, близкая к норме.

Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, в южной части 0-5 градусов тепла, днем +8 +13 градусов, в южных областях и Закарпатье до +17 градусов.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 0 градусов, днем +10 +12 градусов.

Прогноз погоды на 5 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик дал неожиданный прогноз на апрель.