Погода в Украине будет с морозом и снегом – кому не повезло на неделе

Прогноз погоды на Пасху 2020 - синоптик обещает дожди и снег / УНИАН

Погода в Украине на Страстной неделе перед Пасхой 2020 будет сложной, но интересной, предупредила синоптик Наталья Диденко. Уже завтра ряду территорий обещают дожди и даже мокрый снег.

Погода в Украине 14 апреля – ожидается похолодание до +4-9 градусов. Теплее будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей – до +10-17 градусов днем. Впрочем, вечером похолодание доберется и до Черкасской области.

Вместе со снижением температуры прогнозируются осадки: дожди и местами мокрый снег. Исключение составят восточные регионы.

Погода в Украине 15 апреля – похолодание охватит уже всю Украину.

Погода в Киеве 14 апреля также характеризуется резким похолоданием: температура воздуха упадет до +5-7 градусов. Синоптик обещает дождь и даже допускает мокрый снег.

15 апреля в Киеве будет ветреным. В ночь на 15-е число возможные заморозки до -1-3 градуса, днем холодная погода еще удержится.

Потепление в Киеве ожидается 16-17 апреля – но в субботу и на Пасху 2020 снова прогнозируется похолодание. При этом ориентировочно 17-18 апреля в столице пройдут дожди.

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