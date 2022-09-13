Арктический холод и заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"

Украинцев предупредили о дождливой неделе / Wallbox.ru

В начале сентября 2022 года в Украине наблюдалась аномальная температура с заморозками, которые спровоцировали северо-западные воздушные потоки арктического происхождения.

Как рассказал в материале на Meteoprog кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшее время погоду в Украине будет определять влияние западного переноса воздуха со стороны Атлантики и Западной Европы.

Вместе с тем он предупредил, что температура воздуха в среднем окажется около климатической нормы, на юге даже выше нормы на 2 – 4 °С.

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Кибальчич прогнозирует, что осадки ожидаются практически в течении всей недели. Температура ночью составит от +7 до +16 °С, в южных и восточных областях +12…+16 °С. Днём воздух прогреется до +12…+22 °С. В южной части и Крыму +23…+28 °С.

Прогноз погоды на 13 сентября / meteoprog.ua

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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