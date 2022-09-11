Арктический холод с "потопом": синоптик предупредил о рекордных заморозках

Среднесуточная температура воздуха была на 3-7° холоднее нормы, рассказал Виталий Постригань.
В Украине в начале сентября из-за вторжения арктического воздуха наблюдалась нетипично холодная осенняя погода.
Среднесуточная температура воздуха была на 3-7° холоднее нормы, рассказал синоптик Виталий Постригань.
По его данным, отмечались очень низкие температуры ночью: наблюдались первые осенние заморозки, обновлялись холодные температурные рекорды.
По его прогнозу, атмосферные фронты в ближайшие дни в центральной Украине обусловят дождливую погоду, местами с грозами и усилением ветра.
Постригань не исключил, что может выпасть около 30 мм дождя, то есть половина месячной нормы.
Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.
Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.
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