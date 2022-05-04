Берегите урожай: Украину атакуют заморозки и похолодание

Ночи в Украине еще будут очень холодные.
Погода в Украине принесет заморозки и похолодание. Кроме того, в некоторых регионах страны будет повышен уровень пожарной опасности.
Синоптики объявили "желтый" уровень опасности.
"5-6 мая ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, 6 мая и в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.
4-6 мая в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, большинстве районов Кировоградской, Одесской, 6 мая и Житомирской, Киевской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
А вот 4 мая в Украине еще будет тепло.
В течение дня ожидается +14+17, теплее будет на востоке и юге +17+22 градуса. А вот на севере и северо-востоке свежее, +12+16 градусов.
Ночи еще будут холодные, ближайшей предполагается +5 +9 градусов.
Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды на 2 недели для Киева.
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