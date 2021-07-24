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Без жары и дождей: синоптик спрогнозировал на сегодня отличную погоду

24 июля 2021, 08:44
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В среднем температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +23...+28 градусов, говорит прогноз погоды.

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Погода в субботу, 24 июля, в Украине будет комфортной / GoodFon

Погода в Украине в субботу, 24 июля, будет солнечной и теплой. Грозы покинут территорию страны, при этом нестерпимой жары также не будет.

В среднем температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +23...+28 градусов, передает Укргидрометцентр. Самые низкие показатели сегодня ожидаются на Ивано-Франковщине и Буковине – около +23...+25 градусов. Выше всего температура будет в Черниговской и Киевской областях, а также на Юге и в Центре. Столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов.

При этом Волыни, Житомирщине, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также в Крыму – чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Киеве

24 июля в столице будет сухо. Синоптик не обещает осадков ни днем, ни ночью. Воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Погода в Украине на 24 июля 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает. А вот зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной.

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