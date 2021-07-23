Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада / УНИАН

С 23 июля в Украине установится равномерная погода без особой жары с прохладными ночами. Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, сообщает Обозреватель.

Как говорит синоптик, такая ситуация связана с тем, что активный атмосферный фронт, который принес в Украину ливни, уже скоро покинет территорию страны.

Мурмыло говорит, что последними регионами, на которые окажет влияние этот атмосферный фронт перед тем, как полностью покинуть территорию Украины, будут Херсонская и Запорожская. Там фронт принесет порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

"По мере того, как фронт будет уходить, до конца дня ветер будет ослабевать, грозовая активность будет ослабевать, и это всё. Дождей и ливней, скорее всего, уже не будет. Ближайшие дни будут спокойными, нежаркая погода, прохладные ночи", – сказал синоптик.

По словам Мурмыло, свежая воздушная масса, которая зашла в Украину, собьет жару. Синоптик пояснил, что именно встреча двух воздушных масс с разными температурами усилила эффект дождей и гроз.

Реклама

Читайте такжеГрозовые дожди, град и шквалы сокрушат жару: синоптик предупредила о похолодании в Украине

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

До того синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха до конца июля в большинстве регионов Украины составит +27 - +32 градуса.