УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада

23 июля 2021, 09:35
Прослушать новость
Остановить

Ситуация связана с тем, что активный атмосферный фронт, который принес в Украину ливни, уже скоро покинет территорию страны, говорит синоптик Роман Мурмыло.

Белочка
Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада / УНИАН

С 23 июля в Украине установится равномерная погода без особой жары с прохладными ночами. Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, сообщает Обозреватель.

Как говорит синоптик, такая ситуация связана с тем, что активный атмосферный фронт, который принес в Украину ливни, уже скоро покинет территорию страны.

Мурмыло говорит, что последними регионами, на которые окажет влияние этот атмосферный фронт перед тем, как полностью покинуть территорию Украины, будут Херсонская и Запорожская. Там фронт принесет порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

"По мере того, как фронт будет уходить, до конца дня ветер будет ослабевать, грозовая активность будет ослабевать, и это всё. Дождей и ливней, скорее всего, уже не будет. Ближайшие дни будут спокойными, нежаркая погода, прохладные ночи", – сказал синоптик.

По словам Мурмыло, свежая воздушная масса, которая зашла в Украину, собьет жару. Синоптик пояснил, что именно встреча двух воздушных масс с разными температурами усилила эффект дождей и гроз.

Реклама

Читайте такжеГрозовые дожди, град и шквалы сокрушат жару: синоптик предупредила о похолодании в Украине

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

До того синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха до конца июля в большинстве регионов Украины составит +27 - +32 градуса.

синоптики Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупкиФинансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки В Украину ворвется резкое похолодание до +11В Украину ворвется резкое похолодание до +11 Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей МатериКазанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника ПутинаКандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина Дистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентябряДистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентября

Последние новости

09:35

Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада

09:34

Футуристический "портал" соединил Литву с Польшей: чудо техники может появиться и в Украине Видео

09:19

День дачника: душевные поздравления и милые открытки

08:54

Украине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причину Видео

08:35

Не знаешь украинского языка – до свидания мнение

Реклама
08:25

Коронавирус в Украине 23 июля: за сутки выявили 763 новых больных COVID-19

08:23

В Днепре прямо во время операции умер парнишка-десятиклассник

08:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

07:59

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

07:28

В Харькове женщине врачи без предупреждения ампутировали грудь Видео

06:54

"Когда на порнхаб?": Катя Кищук шаловливо показала огромную грудь после родов

06:53

Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: неожиданное знакомство или проблемы со здоровьем

06:52

"По**й" на герб: девушки-подростки сожгли футболку с символом Украины и нарвались на скандал Видео

06:35

Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

06:10

Энергетический терроризм: зачем в Украине снова пытаются повысить тарифы на электроэнергию мнение

05:44

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

05:05

Иммунолог оценил опасность бразильского штамма коронавируса "Гамма"

04:58

США нельзя подключать к Нормандским переговорам: экс-секретарь СНБО назвал неожиданную причину Видео

04:11

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

03:50

Провоцируют старение: диетолог объяснила, чем опасны июльские арбузы и дыни Видео

Реклама
03:11

В Украине валюту будут продавать по новым правилам: эксперт спрогнозировал, обвалится ли гривня

02:26

Удар по COVID-19: Комаровский перечислил ключевые факторы профилактики коронавируса

02:10

Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор

01:15

Ученые пояснили, опасно ли употребление кофе для сердца

00:40

Как организовать пространство в холодильнике, чтобы продукты дольше оставались свежими Видео

22 июля, четверг
23:54

Плохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни Видео

23:19

Украина не получила гарантий: в Кабмине рассказали о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 Видео

23:18

Чем занят мозг, когда человек спит - ответ ученых Видео

22:48

"Люди взлетели": смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов Видео

22:47

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

22:46

"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова Видео

22:26

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы Видео

22:17

В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

21:55

В Украину ворвется невероятно аномальная жара Видео

21:50

"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами Видео

21:27

Гороскоп богатства: какие знаки Зодиака рискуют лишиться всех своих накоплений Видео

21:02

"Ось катастроф": почему планета Земля содрогается от катаклизмов Видео

20:59

Стала известна судьба человека, унесенного в Одессе потоком воды Видео

20:44

"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты Видео

20:27

"Игра не закончена": в Украине отреагировали на соглашении по Северному потоку-2 Видео

Реклама
20:01

"Зря потраченное время суда": в МИД прокомментировали упреки России против Украины в ЕСПЧ Видео

19:32

В КГГА прокомментировали ситуацию с больными штаммом коронавируса "Дельта" Видео

19:30

Налог на недвижимость - лишь верхушка айсберга: чем опасно повышение налогов от депутатов мнение

19:23

Сезон варенья под угрозой срыва: цены на сахар бьют рекорды Видео

19:14

До Герберта и Линча далеко - вышел трейлер Дюны от Дени Вильнева Видео

19:02

Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе Видео

18:59

Как выбрать место в самолете – чтобы не укачивало и где безопасней всего

18:28

В России назвали условие продолжения транзита газа через Украину Видео

18:16

"Пистолет к голове": в Киеве водитель угрожал соседу оружием из-за места для парковки Видео

18:03

"Хороший шаг, но не без разногласий": Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять