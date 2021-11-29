Циклон "Бенедикт" хозяйничает в Украине: какой погоды ждать в ближайшие дни

Погода в Украине для декабря будет необычной / УНИАН

В Украину пришел циклон "Бенедикт", которы в ближайшие дни будет определять погоду в стране. Одну половину Украины на этой неделе будет заливать дождями, другую – засыпать снегом.

Холоднее всего будет на западе, севере и в центре. Там ожидаются ночные морозы и мокрый снег. А вот в южных и восточных областях будет тепло, но будет идти дождь, пишет "ТСН".

Киев оказался посреди двух разных воздушных масс. В понедельник, 29 ноября, в Киеве еще +7 градусов, но с сильными порывами ветра. Он усилится во всех регионах, а в восточных и центральных спасатели уже объявили штормовое предупреждение. 1 декабря будет холодно, от минус 1 градуса в центре до минус 10 в Карпатах.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщает, что ноябрь в Украине завершится холодной погодой – температура воздуха будет низкой повсюду.

Погода в Украине 30 ноября / facebook.com/tala.didenko

"В течение 30 ноября ожидается от 2 мороза до 4 градусов тепла. Это – максимально! Несколько выше, традиционно, в южной части, +4+9, в Крыму до +10 градусов", - рассказала синоптик.

Также Диденко отметила, что западный ветер будет порывистым, а в Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем ​​не выше +2, +3 градусов, но без осадков.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине в начале декабря будет морозной. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, в стране будут различные метеорологические явления.