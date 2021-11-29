Карпаты накрыл мощный снегопад, температура резко упадет

В Карпатах идет обильный снегопад / Facebook/chornogora.rescue112

В понедельник утром 29 ноября, в Карпатском регионе наблюдается обильный снегопад. Из-за продолжающихся осадков ограничена видимость.

Как сообщается на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста, из-за снегопадов видимость ограничена до 40 метров.

Спасатели предупредили о том, что в вскоре ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сейчас Карпаты накрыли морозы до –3 градусов.

Обратим внимание, что по данным веб-камер, в Карпатских горах склоны покрыты снегом.

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"По состоянию на 07:45 29.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3°С. Падает снег", - сказано в сообщении.

/ Скриншот

Как уточнили в Укргидрометцентре, в Украине в понедельник, 29 ноября, ожидаются значительные осадки и порывы ветра.

"Днем 29 ноября в восточных и центральных областях сильные дожди, в Карпатском регионе сильный мокрый снег и дождь; в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - указывается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 ноября на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Завтра в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.

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