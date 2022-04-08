Достаем зонты и пуховики: украинцев предупредили о дождях и похолодании

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине после потепления снова будет прохладной. По прогнозу синоптиков, в некоторых регионах вероятны сильные дожди, мокрый снег, а температура снизится до +2 градусов днем.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет 10-11 апреля. Меняться погода начнет с запада Украины.

Пока же нас ждут теплые весенние дни, однако временами и местами будет несколько пасмурно.

В пятницу, 8 апреля на большинстве территорий ожидается небольшой дождь, кроме юга и Востока. Температура в областях немного снизится, +12... +17 градусов.

9 апреля похолодает на западе на несколько градусов (+10... +16), на остальных территориях тепло, +14... +20. Осадки снова на западе, севере, в части центра.

А вот 10 апреля на западе похолодает до +2... +7 градусов, вероятны сильные дожди, мокрый снег. До остальной части страны холод пока не дойдет, однако на севере возможен небольшой дождь.

11 апреля снова холодно и с дождями - осадков станет больше, а похолодание распространится еще и на часть южных областей.

Читайте такжеОсень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды

Читайте также: