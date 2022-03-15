Европу накроют "кровавые" дожди: где их ждать

Европу накроют "кровавые" дожди/ Pixabay

Над европейским континентом в ближайшие дни пройдут дожди, которые будут иметь красно-оранжевую окраску. Это объясняется тем, что в воздушных массах будет много пыли и песка, которые попали туда из африканской пустыни Сахара.

Наибольшая концентрация пыли с песком в воздухе будет над Испанией, Францией и Германией. Об этом сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на немецких метеорологов.

"Это будет буквально кровавый дождь, один из сильнейших за последние годы", – цитирует издание слова метеорологов.

Отмечается, что в Западной Европе такие осадки выпадут во вторник, 15 марта. В Восточную Европу они доберутся в среду, 16 марта, однако уже не будут иметь такой интенсивной окраски.

Для здоровья людей такие "кровавые" дожди не грозят. Однако стоит быть осторожными автомобилистам – нельзя протирать свое авто после такого дождя сухой тряпкой, ведь песок и тряпка сработают как наждачная бумага и поцарапают поверхность.

Ранее сообщалось, что в Украине со среды, 16 марта снова похолодает, особенно днем.

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