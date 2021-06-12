Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание

Западу Украины 13 июня грозит непогода, поделилась эксперт / flickr.com/robert-hell

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в воскресенье, 13 июня, погода в Украине изменится на части территории из-за атмосферного фронта, который придет из Запада.

Ближайшей ночью в западных областях ожидаются фронтальные ливни и грозы. Особенную осторожность стоит соблюдать в Карпатах, поделилась эксперт прогнозом в своем канале в Telegram.

По ее прогнозу, во время гроз возможен шквальный ветер и град.

Диденко предупредила, что из-за атмосферного фронта температура воздуха снизится в западных и северных регионах, а также на Виннитчине. Синоптик отметила, что днем на этих территориях прогнозируется +17…+20 градусов.

"…Только в восточных областях в воскресенье будет преобладать сухая погода, разве чуть тронет Харьковщину (там возможны осадки – Ред.)…", – подчеркнула эксперт.

Читайте такжеОт жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погодеРанее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на 12 июня. Эксперты поделились, что небольшие осадки прогнозируются на западе и севере страны, а на востоке ожидаются грозы.

Сухая погода спрогнозирована в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях и в захваченном Россией Крыму.

На большей части государства максимальная ночная температура ожидалась около +15, а дневная – около +25. По сведениям Гидрометцентра, в ночь на 13 июня в Украине максиму будет около +15.