Гроза, град и шквалы: синоптик предупредил о погодных неприятностях

Дождь ожидается по всей территории Украины, говорит прогноз погоды / Фото pixaby

Погода в Киеве и области в среду, 9 июня, ухудшится. Спасатели предупредили о грозе и сильном ливне.

По информации Укргидрометцентра, днем 9 июня в большинстве областей Украины пройдут грозы, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области 9 июня гроза, сообщили в ГосЧС.

При этом температура воздуха будет высокой. Столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов. В восточных областях — около +25. В центре и на севере будет 23-25 градусов выше нуля. Теплее будет в западных и южных регионах областях: воздух прогреется до +26 градусов. В Киеве днем ожидается +23...+25.

Погода в Украине 9 июня / meteo.gov.ua

В Департаменте муниципальной безопасности Киевской госадминистрации призывали жителей города соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья — ветви могут представлять большую опасность;

если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля — прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Что делать при сильном ветре:

все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт.

при падении деревьев или веток, при травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Прогноз погоды на лето 2021 в Украине

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.