Гроза, град и шквалы: синоптик предупредил о погодных неприятностях

Киев и область сегодня накроет гроза, при этом будет очень тепло.
Погода в Киеве и области в среду, 9 июня, ухудшится. Спасатели предупредили о грозе и сильном ливне.
По информации Укргидрометцентра, днем 9 июня в большинстве областей Украины пройдут грозы, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области 9 июня гроза, сообщили в ГосЧС.
При этом температура воздуха будет высокой. Столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов. В восточных областях — около +25. В центре и на севере будет 23-25 градусов выше нуля. Теплее будет в западных и южных регионах областях: воздух прогреется до +26 градусов. В Киеве днем ожидается +23...+25.
В Департаменте муниципальной безопасности Киевской госадминистрации призывали жителей города соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:
- если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья — ветви могут представлять большую опасность;
- если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля — прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.
Что делать при сильном ветре:
- все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт.
- при падении деревьев или веток, при травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Прогноз погоды на лето 2021 в Украине
2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.
В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.
Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.