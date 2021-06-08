Украину накроют грозы: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня будет дождливой / Фото pixaby

Погода в Украине во вторник, 8 июня, будет теплой, но по всей стране ожидаются дожди с грозами. Из-за ливней синоптик объявил штормовое предупреждение - І уровень опасности (желтый).

Средняя температура воздуха сегодня составит около +21...+23 градусов, сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет в южных и западных областях. Там днем столбики термометров покажут максимально +25...+26 градусов.

В Житомирской, большинстве районов Ровненской, Волынской, Винницкой, Сумской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 8 июня днем будет с грозой. Температура воздуха составит +21...+23 градуса. Ветер северно-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 8 июня - прогноз / meteo.gov.ua

В Украине объявлено штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, синоптик предупредил, что Украину атакует опасный циклон и резкая смены погоды.

Прогноз погоды на лето 2021 в Украине

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.