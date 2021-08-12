Грозы поделят Украину пополам: синоптик уточнил, где сегодня жарко, а какие регионы зальет дождем

Синоптик уточнил прогноз погоды на 12 августа 2021 в Украине / Фото pixaby

Погода в Украине в четверг, 12 августа, в большинстве областей Украины будет со осадками. При этом столбики термометров поднимутся до комфортных +23...+26 градусов. Впрочем, на Востоке, несмотря на грозы, жара задержится - воздух раскалится до +28...+30 градусов.

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сегодня ожидаются ливни с градом и шквальным ветром. Средняя температура воздуха днем +26...+28 градусов, ночью – +17...+20.

На Западе Украины будет облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха будет немного прохладнее – +23...+25 градусов.

Погода в Киеве сегодня будет сухой, солнечной и жаркой. Днем столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Возможна облачность, однако дождей не будет.

Прогноз погоды на 12 августа 2021 / meteo.gov.ua

Отметим, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в ближайшие дни изменится из-за антициклона Elfi. Он принесет жаркую и сухую погоду, но могут быть локальные ливни и грозы.

Прогноз погоды в городах Украины на 12 августа

Ужгород – + 25...+27

Львов – + 23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 24...+26

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – + 25...+27

Одесса – + 28...+30

Николаев – + 28...+30

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 28...+30

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – + 25...+27

Чернигов – + 25...+27

Сумы – + 26...+28

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 26...+28

Донецк – + 27...+29

Луганск – + 28...+30

Харьков – + 28...+30

Киев – + 24...+26

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