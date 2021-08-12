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Грозы поделят Украину пополам: синоптик уточнил, где сегодня жарко, а какие регионы зальет дождем

12 августа 2021, 07:14
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Сегодня погода в Украине будет противоположно разной в зависимости от региона. На Востоке и Юге синоптик прогнозирует осадки, между тем на Западе будет сухо.

погода, дождь
Синоптик уточнил прогноз погоды на 12 августа 2021 в Украине / Фото pixaby

Погода в Украине в четверг, 12 августа, в большинстве областей Украины будет со осадками. При этом столбики термометров поднимутся до комфортных +23...+26 градусов. Впрочем, на Востоке, несмотря на грозы, жара задержится - воздух раскалится до +28...+30 градусов.

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сегодня ожидаются ливни с градом и шквальным ветром. Средняя температура воздуха днем +26...+28 градусов, ночью – +17...+20.

На Западе Украины будет облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха будет немного прохладнее – +23...+25 градусов.

Погода в Киеве сегодня будет сухой, солнечной и жаркой. Днем столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Возможна облачность, однако дождей не будет.

Прогноз погоды на 12 августа 2021 / meteo.gov.ua

Отметим, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в ближайшие дни изменится из-за антициклона Elfi. Он принесет жаркую и сухую погоду, но могут быть локальные ливни и грозы.

Прогноз погоды в городах Украины на 12 августа

  • Ужгород – + 25...+27
  • Львов – + 23...+25
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – + 24...+26
  • Черновцы – + 24...+26
  • Хмельницкий – + 24...+26
  • Луцк – + 23...+25
  • Ровно – + 24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – + 25...+27
  • Одесса – + 28...+30
  • Николаев – + 28...+30
  • Херсон – + 28...+30
  • Симферополь – + 28...+30
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – + 25...+27
  • Чернигов – + 25...+27
  • Сумы – + 26...+28
  • Полтава – + 26...+28
  • Днепр – + 25...+27
  • Запорожье – + 26...+28
  • Донецк – + 27...+29
  • Луганск – + 28...+30
  • Харьков – + 28...+30
  • Киев – + 24...+26

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред

  • Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
  • Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
  • Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.
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