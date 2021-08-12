Грозы поделят Украину пополам: синоптик уточнил, где сегодня жарко, а какие регионы зальет дождем

Сегодня погода в Украине будет противоположно разной в зависимости от региона. На Востоке и Юге синоптик прогнозирует осадки, между тем на Западе будет сухо.
Погода в Украине в четверг, 12 августа, в большинстве областей Украины будет со осадками. При этом столбики термометров поднимутся до комфортных +23...+26 градусов. Впрочем, на Востоке, несмотря на грозы, жара задержится - воздух раскалится до +28...+30 градусов.
Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сегодня ожидаются ливни с градом и шквальным ветром. Средняя температура воздуха днем +26...+28 градусов, ночью – +17...+20.
На Западе Украины будет облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха будет немного прохладнее – +23...+25 градусов.
Погода в Киеве сегодня будет сухой, солнечной и жаркой. Днем столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Возможна облачность, однако дождей не будет.
Отметим, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в ближайшие дни изменится из-за антициклона Elfi. Он принесет жаркую и сухую погоду, но могут быть локальные ливни и грозы.
Прогноз погоды в городах Украины на 12 августа
- Ужгород – + 25...+27
- Львов – + 23...+25
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – + 24...+26
- Черновцы – + 24...+26
- Хмельницкий – + 24...+26
- Луцк – + 23...+25
- Ровно – + 24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – + 25...+27
- Одесса – + 28...+30
- Николаев – + 28...+30
- Херсон – + 28...+30
- Симферополь – + 28...+30
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – + 25...+27
- Чернигов – + 25...+27
- Сумы – + 26...+28
- Полтава – + 26...+28
- Днепр – + 25...+27
- Запорожье – + 26...+28
- Донецк – + 27...+29
- Луганск – + 28...+30
- Харьков – + 28...+30
- Киев – + 24...+26
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
- Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
- Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.