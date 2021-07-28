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Грозы, шквалы и рекордная жара: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

28 июля 2021, 07:08
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В ряде регионов Украины на 28 июля объявлено штормовое предупреждение.

гроза
Сегодня часть Украины накроют грозы, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине в среду, 28 июля, будет жаркой, но большинство регионов накроют грозовые дожди.

В частности, синоптик прогнозирует, что сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем в Полтавской и Кировоградской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха в среду на Западе страны будет высокой – до +30 ... +33 градусов. В восточном регионе прогнозируют рекордную жару – в среднем до +31 ... +33 градусов. Жарче всего будет в Запорожье – +32 ... +34 градуса.

На Юге страны синоптик прогнозирует солнечную погоду. Теплее всего будет на Херсонщине – до +32 ... +34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 июля 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве 28 июля будет с дождями. Прогноз погоды на сегодня предупредил о грозе, во время гроз шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-30 градусов.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик уточнил прогноз погоды в Украине до конца июля 2021.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.

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