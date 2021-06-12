"Грозы, свежесть и возвращение тепла": погода в Киеве на три дня от синоптиков

В Киеве станет свежее, но тепло скоро вернется, поделилась Наталья Диденко / flickr.com/kevinbietry

Составлен прогноз погоды для Киева на три дня – с воскресенья по вторник, 13-15 июня. В воскресенье ожидаются грозы, температура воздуха снизится.

Понедельник будет свежеватым, а во вторник вернется теплая погода, поделилась прогнозом в Telegram синоптик Наталья Диденко.

По ее сведениям, 13 июня в Киеве будут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Дневная температура ожидается около +19 градусов.

"…Понедельник еще побудет свежеватым, а уже во вторник теплая погода, до +24...+26 градусов, вернется", – отметила эксперт.

Прогноз погоды на три дня для Киева также составил Sinoptik. На ресурсе говорится, что 13-14 июня в столице будет около 20 градусов, а 15 числа – до +25.

Какая погода ожидается в столице 13 июня:

Ночью +17…+16, без осадков;

Днем +19…+18, дождь.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз для Киева на 14 июня:

Ночью +13, облачно;

Днем +21, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 15 июня:

Ночью +16, ясно;

Днем +25, дождь.

Читайте такжеФронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание

/ Скриншот с Sinoptik

Ранее Укргидрометцентр составил прогноз для Киева на 12 июня. В столице максимальная ночная температура ожидалась +15 градусов, а дневная – 26 градусов тепла. Осадки в Киеве не прогнозировались, однако местами была гроза, и шел дождь.