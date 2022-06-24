Как на сковородке разжарит до +37º: украинцы узнали дату нового пекла

В ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное повышение температуры воздуха в дневное время.

Об этом свидетельствуют показатели погодного радара Ventusky. Ресурс дает прогноз погоды на предстоящие несколько недель.

Обратим внимание, что существенное повышение температурных показателей ожидается уже на следующей неделе.

Согласно прогнозу, резкого повышения температуры выше +35 градусов стоит ожидать в конце первого месяца июня.

По данным ресурса, в западных регионах Украины, в среду, 29 июня, температура воздуха может подняться до +37 градусов.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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