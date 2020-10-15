Какой будет зима 2020-21 в Украине: климатолог озвучила прогноз погоды

Январь 2020 в Украине может быть на 2-3 градуса теплее, чем в начале века / Фото pixabay.com

Зима 2020-2021 должна быть теплой по сравнению с зимами конца прошлого века и начала этого. Около 20 дней в месяц может преобладать достаточно теплая, как для зимнего сезона, погода. В то же время возможны и аномально низкие температуры воздуха.

Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух во время чата на сайте Главред.

По ее словам, ожидается, что январь 2020 в Украине может быть на 2-3 градуса теплее, чем в начале века.

"Это может быть за счет того, что в течение месяца будет сохраняться аномально высокая температура. А также за счет того, что будет период или даже несколько периодов с аномально высокой и низкой температурой, но будет преобладать более теплая погода", - рассказала климатолог.

В то же время она не смогла спрогнозировать, как будет распределяться температура в течение всего зимнего сезона.

"Потому что аномалии могут быть ежедневно, которые дадут и в среднем аномальную температуру. Или наоборот, как в прошлом году - две декады января сохранялась очень высокая температура (на Полесье и во Львовской области, наблюдалась даже температура, которая обычно характерна для южного побережья Крыма), а затем буквально неделю держалась аномально низкая температура, впрочем, в итоге мы все равно получим среднюю температуру выше нормы", - добавила синоптик.

Атмосферные процессы в течение месяца или всей зимы будут зависеть от очень многих процессов. В частности, сезонный и месячный прогноз погоды особенно зависят от процессов в океане. По словам Балабух, достоверный прогноз погоды синоптики могут предоставить только за три-пять дней.

"Именно к этим прогнозам стоит прислушаться и принимать решения, потому что они имеют высокую точность и оправдываемость. Достоверность таких прогнозов - 80-90%", - рассказала эксперт.

Зима 2020 - погода в Украине не будет суровой

В целом, для всей территории Украины характерна тенденция к тому, что зимы становятся менее суровыми и более комфортными для человека.

"Зимних дней, когда температура воздуха ниже нуля, и когда нам нужна шуба, становится все меньше. В прошлом году таких дней было около восьми в Киеве за всю зиму. Сколько их будет этой зимой, сказать трудно, но, по прогнозам, и зима 2020-2021 годов, очевидно, тоже не будет суровой", - считает Балабух.

"Ожидается, что средняя за сезон температура будет выше, чем в начале века, и значительно выше, чем в середине прошлого века. То есть около 20 дней в месяц может преобладать достаточно теплая, как для зимнего сезона, погода", - резюмировала климатолог.

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