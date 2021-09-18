Климат меняется: синоптик объяснил, грозят ли Украине опасные природные катаклизмы

Наибольшие проявления опасных природных явлений происходят ближе к морю / Reuters

Из-за удачного географического расположения Украине не грозят всевозможные опасные природные явления, которые наблюдаются в Европе или в Америке, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, климатические изменения заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода. Если такие температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления.

"Но таких масштабных вещей, которые имели место в Европе или в Америке, у нас не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", - сказал Кульбида в интервью РБК-Украина.

На уточняющий вопрос о том, защищает ли Украину географическое положение от природных катаклизмов, директор Укргидрометцентра ответил: "Конечно, это 100%".

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По ее словам, те изменения климата, которые происходят в мире, коснуться и нашей страны.