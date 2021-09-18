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Климат меняется: синоптик объяснил, грозят ли Украине опасные природные катаклизмы

18 сентября 2021, 11:31
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Активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше, чем в США и Европе, объяснил Николай Кульбида.

Ураган Глория
Наибольшие проявления опасных природных явлений происходят ближе к морю / Reuters

Из-за удачного географического расположения Украине не грозят всевозможные опасные природные явления, которые наблюдаются в Европе или в Америке, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, климатические изменения заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода. Если такие температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления.

"Но таких масштабных вещей, которые имели место в Европе или в Америке, у нас не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", - сказал Кульбида в интервью РБК-Украина.

На уточняющий вопрос о том, защищает ли Украину географическое положение от природных катаклизмов, директор Укргидрометцентра ответил: "Конечно, это 100%".

Читайте такжеПожары, наводнения и испепеляющая жара: в ООН предупредили о серьезных изменениях климатаКак сообщал Главред, из-за глобального потепления в Украине будет расти число экстремальных погодных явлений. При этом из-за особого географического положения, климат может стать как более влажным, так и более сухим. Такой прогноз озвучила представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

По ее словам, те изменения климата, которые происходят в мире, коснуться и нашей страны.

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