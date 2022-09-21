Ледяной прогноз со снегом: украинцев предупредили о резком похолодании

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В Украине в среду, 21 сентября, ожидается дождливая погода. Облачно (в южной части переменная облачность). Временами небольшой дождь, в северных, ночью и в восточных областях умеренные дожди.

Температура ночью 5-10°, днем 9-14°, в южной и восточной частях 14-19°, сообщает Украинский гидрометцентр.

На высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом; температура на протяжении суток 0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области 21 сентября облачно, временами дождь. Температура в столице ночью 7-9°, днем 11-13°; по области ночью 5-10°, днем 9-14°.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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