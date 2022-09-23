"Лютая" зима с аномалией: синоптики удивили прогнозом до весны-2023

Появился прогноз погоды на зиму / dpchas.com.ua

Информация о том, что погода зимой 2022-2023 годов будет чрезвычайно суровой, не имеет под собой научной основы и научно обоснованных методических расчетов.

В то же время по результатам анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет, переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже. Об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра.

Вместе с тем синоптики обратили внимание на то, что, по результатам наблюдений, средняя месячная температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса.

В то же время существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурными показателями ниже нуля градусов, а сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась в 2 раза.

Кроме того, каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений, при этом переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения осуществляется в первой декаде апреля и раньше (окончание отопительного периода).

В Укргидрометцентре резюмировали, что по результатам анализа температурных показателей за последние десятилетия можно сделать следующие выводы:

средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.;

вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна;

вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток;

перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

Читайте еще: