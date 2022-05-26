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Максимальная жара и сильные ливни: в Украину несется скандинавский циклон

26 мая 2022, 18:53

Ветер будет западный, порывистый и временами до штормового.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 27 мая ожидается теплой, но возможны небольшие дожди. Как рассказала синоптик Наталья Диденко, дожди "подбросит" Скандинавский циклон.

Днем столбики термометров поднимутся до +20 +25 градусов. Вдоль северных районов северных и западных областей может быть свежее, +18 +22 градуса.

В южной части Украины будет местами +25 +27 градусов.

Ветер в Украине 27 мая останется порывистым, кое-где до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду. "Скандинавский циклон Hannah крутит фронтами и забрасывает время от времени в Украину нужные для растений дожди. Небольшие дожди пройдут утром и днем на Волыни, Ровенщине, Карпатах, местами на Луганщине. В дневные часы в большинстве областей Украины – сухая пауза. Вечером в пятницу дожди, небольшие и умеренные, ожидаются в западных и северных областях (кроме Черновицкой области и Сумщины). На остальной территории Украины вечером осадки маловероятны", - рассказала Диденко.

В Киеве 27 мая ночью и днем - преимущественно без осадков. Дожди возможны в вечерние часы. Ветер западный, порывистый, временами до сильного. Температура воздуха в течение дня +21 +23 градуса.

В субботу по Украине пройдут локальные дожди, а в воскресенье осадков не будет.

"Температурный фон станет тусклее, немного снизится температура воздуха, однако не на много, на несколько градусов, в пределах термического комфорта", - уточнила Диденко.

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