Мерзнем и мокнем: синоптик дала депрессивный прогноз погоды до конца недели

Ощущение мороза усилит порывистый ветер с северо-запада и осадки.
Погода в Украине завтра и в ближайшие дни будет холодной и влажной, заявила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 18 марта 2021 обещает похолодание до 2-5 градусов выше нуля. Теплее будет на юге, в Приазовье и в Днепропетровской области: там до 9 градусов тепла.
Ощущение мороза усилит порывистый ветер с северо-запада и осадки, которые в четверг пройдут по всей Украине. Местами на смену дождю придет еще и мокрый снег.
Читайте такжеНовая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары мартаПогода в Киеве 18 марта 2021 будет облачной, холодной и влажной. Термометры днем покажут не больше 4 градусов тепла.
Также на днях ожидаются магнитные бури, предупредила Диденко. Она советует не терять оптимизма и дождаться потепления.
Погода в Украине: новости
- Ранее синоптик уточнил, когда наступит тепло. До конца марта украинцев ждет еще одна волна похолодания. Синоптик предупредил о дождях, снеге, сильном ветре и сложной ситуации на дорогах.
- Синоптик дал детальный прогноз на неделю: Киев снова засыпет снегом. С 15 по 21 марта в столице Украины ожидаются лишь несколько ясных, но холодных дней.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Диана Беловодская