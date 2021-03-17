Мерзнем и мокнем: синоптик дала депрессивный прогноз погоды до конца недели

Синоптик: Погода в Украине будет холодной и влажной / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра и в ближайшие дни будет холодной и влажной, заявила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 18 марта 2021 обещает похолодание до 2-5 градусов выше нуля. Теплее будет на юге, в Приазовье и в Днепропетровской области: там до 9 градусов тепла.

Ощущение мороза усилит порывистый ветер с северо-запада и осадки, которые в четверг пройдут по всей Украине. Местами на смену дождю придет еще и мокрый снег.

Читайте такжеНовая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары мартаПогода в Киеве 18 марта 2021 будет облачной, холодной и влажной. Термометры днем покажут не больше 4 градусов тепла.

Также на днях ожидаются магнитные бури, предупредила Диденко. Она советует не терять оптимизма и дождаться потепления.

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