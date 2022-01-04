Морозы до -15: прогноз погоды в Украине на рождественскую неделю

Прогноз погоды в Украине на рождественскую неделю / УНИАН

Жители Украины предупреждают синоптики, что относительно теплая погода продержатся в стране недолгий период и уже к концу недели в отдельных регионах ударят лютые морозы. Об этом говорится на специализированном портале Meteoprog.

Погода в Украине 4 января

Во вторник будет тепло, температура на протяжении суток - 0…+5 градусов, кроме Запада и Юга, там будет +5…+10 градусов. Несколько холоднее будет на севере Левобережья и в восточных областях -3…+2 градуса.

Погода в Украине 5 января

В среду плюсовой температуре будут способствовать теплые южные и юго-западные ветры. Ночью будет 0...+5 градусов, в Карпатах и в восточных регионах -5...0 градусов, днем - +3...+8 градусов, на Юге и Прикарпатье +9...+12 градусов. Ожидаются даже кое-где суточные рекорды плюсовой температуры.

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Погода в Украине 6 января

После перестройки атмосферных процессов и установления северо-западных ветров плюсовая температура пойдет постепенно на убыль. По всей стране ожидается 0…+5 градусов, кроме Юга ‒ там еще удержится аномально теплая воздушная масса от +7 до +12 градусов.

Погода в Украине 7 января

В пятницу, на Рождество, будет становиться все холоднее: -3…+2 градуса. Прогнозируют местами небольшой снег. А в Карпатах станет еще холоднее до -2…-7 градусов.

Погода в Украине 8-9 января

В выходные в Украине на фоне антициклона и малооблачного неба прогнозируют морозную погоду без осадков. Ночью температура составит -9…-4 градуса, днем -4…+1 градус. Но вот в Карпатах ожидаются довольно сильные морозы -15...-10 градусов ночью и -7...-2 градуса днем.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич заявлял о том, что в Украине в январе-феврале ожидается мягкая зима. Об этом, по его словам, также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие три месяца. Согласно данным, в Украине ожидается частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.

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