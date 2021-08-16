Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности

Погода в Украине 17 августа будет опасной / ua.depositphotos.com

Погода в Украине 17 сентября будет опасной. Как прогнозируют синоптики, на завтра объявлено штормовое предупреждение, будут шквалы и град.

"Завтра ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Дожди 17 августа будут в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой областях.

"Во вторник на большей части страны - сухо солнечно и жарко. В западных областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, жара ослабеет от +23 до + 28 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

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В Киеве завтра, 17-го августа, будет сухо и жарко, до +33 градусов. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду, 18 августа.

В Украине со среды, 18 августа, начнется похолодание. Также страну начнет атаковать грозовой фронт.

Также синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды для Киева на две недели. По прогнозу с 24 августа в столице будет резкое похолодание.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.