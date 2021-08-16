УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности

16 августа 2021, 16:05

Украину охватит непогода. В нескольких регионах 17 августа прогнозируют грозы, а кое-где даже мощные шквалы.

Погода
Погода в Украине 17 августа будет опасной / ua.depositphotos.com

Погода в Украине 17 сентября будет опасной. Как прогнозируют синоптики, на завтра объявлено штормовое предупреждение, будут шквалы и град.

"Завтра ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Дожди 17 августа будут в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой областях.

"Во вторник на большей части страны - сухо солнечно и жарко. В западных областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, жара ослабеет от +23 до + 28 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

Реклама

В Киеве завтра, 17-го августа, будет сухо и жарко, до +33 градусов. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду, 18 августа.

В Украине со среды, 18 августа, начнется похолодание. Также страну начнет атаковать грозовой фронт.

Также синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды для Киева на две недели. По прогнозу с 24 августа в столице будет резкое похолодание.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

погода синоптики прогноз погоды Погода на завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за АфганистанаМрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за Афганистана Ангела Меркель портит всю лепотуАнгела Меркель портит всю лепоту Приметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов деньПриметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов день Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успехГороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Мира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на ДонбассеМира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на Донбассе

Последние новости

16:45

Отказ США от битвы за Кабул: у Байдена объявили, что режим в Афганистане был обречен

16:38

Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

16:25

В Минздраве рассказали, когда вакцинированные украинцы получат свои привилегии Видео

16:22

Эксперт объяснил, за счет чего металлурги могут рассчитывать на прибыль

16:10

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

Реклама
16:05

Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности Видео

15:51

Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды: Газпром продолжает рубить поставки топлива через Украину

15:50

Телеканал 1+1 четвертую неделю подряд является абсолютным лидером телесмотрения

15:49

Беспредел и грабежи на улицах: что творится в захваченном талибами Кабуле Видео

15:44

Металлургическая компания Ferrexpo показала рекордную прибыль

15:23

Жена Остапчука заявила, что поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров любит Украину

15:15

Зимой их будет много: биолог объяснил, почему ядовитые медузы "атаковали" Азовское море Видео

14:55

На одном из участков трассы Киев-Чоп уже смонтирован каркас и забетонирована пролетная секция

14:53

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

14:41

В центре Одессы на иностранного туриста упал кусок стены

14:40

Бросали в воду ради лайков: в Житомирской области дети жестоко издевались над собакой Видео

14:37

Дзидзьо и Славия вместе взорвали Сеть нежными посланиями и намеком на отношения

14:27

Новый всплеск коронавируса может накрыть Украину раньше осени – Минздрав Видео

14:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

14:01

Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Видео

Реклама
13:52

Мощный удар и "геополитический Чернобыль": в США бьют тревогу из-за вывода войск из Афганистана Видео

13:47

МакSим ложится на реабилитацию после комы и коронавируса

13:43

Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике

13:39

Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность Видео

13:25

Тело спрятали в сарае: в Херсонской области жестоко убили молодую женщину Видео

13:22

Полчища комаров осаждают Кирилловку: лезут через все щели

13:19

Люди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане Видео

13:02

Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан Видео

12:45

Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России Видео

12:32

Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему Видео

12:30

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения Видео

12:29

Что приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты Видео

12:25

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

12:20

Танцор Дорофеевой вышел из комы после трепанации черепа

11:53

Преображение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

11:50

Минздрав разрешает работу заведений и ТРЦ во время карантина: главное условие Видео

11:44

Лобода потребовала любви и уважения от украинцев и собралась на концерт в Киеве

11:32

Гибель мэра Кривого Рога: в полиции назвали еще одну версию трагедии Видео

11:30

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

11:24

"Обезумевшие люди хотят улететь и гибнут в давках": тысячи афганцев пытаются покинуть страну Видео

Реклама
11:24

Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября Видео

11:21

Маша Ефросинина обольстительно разделась и произвела фурор в Сети

10:58

Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать Видео

10:58

Жуткая ночь на Говерле: как ребенок 30 часов один блуждал в Карпатах Видео

10:56

Джонни Депп рассказал о травле в Голливуде после суда с Эмбер Херд

10:54

Было оружие и не было охраны: помощник мэра Кривого Рога раскрыл новые детали его гибели Видео

10:18

Жестокое избиение журналиста в центре Киева: всплыли новые данные о нападавших Видео

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

10:09

Похолодает и придут дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю в Киеве Видео

09:56

"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять