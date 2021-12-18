На Николая придет настоящая зима: Украину окутают метели и снежные заносы, а дороги - гололедица

В Украину идет северный циклон.
Погода по всей территории Украины в ближайшие два дня (19-20 декабря) ухудшится.
Страну окутают метели и снежные заносы. Кроме того, на дорогах будет гололедица, предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Телеграф".
По его словам, смена погодных условий связана с активным ныряющим циклоном, который придет в Украину из стран Балтии и Беларуси.
Ожидается снег и мокрый снег, а на северо-западе - дождь.
Кроме этого, усилится ветер, который спровоцирует метели и снежные заносы.
"Таким образом, зима окончательно вступит в права (за исключением южных областей и Крыма, где сохранится ещё положительный фон температур и осадки преимущественно в виде дождей) и уже в последующие дни будем наблюдать стабильное понижение температуры воздуха на фоне распространения арктической воздушной массы при северных ветрах", - отметил Кибальчич.
Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.
Однако, вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.
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