Украину заморозит арктический холод: где и когда ждать холодрыгу

/ vlasti.net

С наступлением новой недели прогнозируется начало настоящей морозной зимы, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пишет он в Facebook, на следующей неделе благодаря вторжению арктического воздуха, установится зимний режим погоды.

Среднесуточные температуры прогнозируются на уровне 5-9° мороза, что на 3-6° холоднее обычного в это время.

"Поэтому следующая неделя будет самой холодной с начала нынешней зимы! А со вторника по четверг ночные температуры будут снижаться до 9-14° мороза, днем ​​4-9° мороза", - предупредил синоптик.

Вместе с тем он отметил, что в период 26-27 декабря новый Атлантический циклон с запада приведет к ослаблению морозов на 3-5°.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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