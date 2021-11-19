На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды

Погода в Украине - движется циклон Волкер / pixabay

В субботу, 20 ноября, погода в нашей стране резко ухудшится - известно, что вместе с дождями и мокрым снегом ожидаются сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Погодные условия обусловит циклон под названием "Волкер".

Днем в восточных, центральных и южных областях дожди, в восточных и северо-восточных областях местами с мокрым снегом.

Также в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности (желтый).

Температура воздуха ночью будет плюсовой почти везде – от 4 до 7 градусов, на северо-востоке от 2 тепла до 1 мороза. Днем +8… +12.

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В Киеве в субботу без осадков, ночью +4… +6, днем до 11 тепла.

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Какой будет грядущая зима

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодней.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

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