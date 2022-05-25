На Украину в ближайшие часы обрушится шторм: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине 26 мая резко ухудшится. Объявлено штормовое предупреждение по всей территории, при этом на западе ожидаются грозы.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, 25 мая, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях прогнозируются грозы и штормовой ветер.

"Вечером 25 мая и днем 26 мая в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

В свою очередь температура воздуха останется по-весеннему свежей – в течение дня от +18 до +24 градусов, а на северо-востоке в пределах +16 +20 градусов.

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