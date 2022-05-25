Жары не будет: в июне Украину атакуют опасные стихийные явления

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине летом будет с температурными контрастами и опасными стихийными явлениями. В то же время температура воздуха в июне будет хоть и выше нормы, однако жары не ожидается.

Как сообщают в Укргидрометцентре, для июня характерна грозовая активность, чаще наблюдаются шквалы и грады.

В среднем обычно в июне температура воздуха держится на уровне +17 +22 градуса тепла, однако иногда может подниматься до +30 градусов и выше.

Погода в июне 2022

Синоптики прогнозируют в этом году, что первый месяц лета будет иметь среднюю температуру воздуха в пределах +18 +23 градусов тепла, а в горных районах +15 +19 градусов. Такие показатели на 1-1,5 градуса выше нормы.

В то же время, месячное количество осадков ожидается в пределах нормы - от 49 до 108 мм, а в Карпатах 109-164 мм.

Синоптики ресурса meteoprog.ua также составили прогноз погоды на июнь.

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