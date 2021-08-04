Налетит мощный ураган и град: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине сегодня, 4 августа, на большей части территории страны будет сухой и солнечной, но вот на западе будет греметь – там объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 4 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

После обеда на остальной части Украины ожидается ухудшение погоды из-за дождей и грозы.

Также ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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В ближайшие дни погода будет обусловлена влиянием циклона Henri, что сулит обильные осадки с мощными порывами ветра в некоторых областях. Непогода, как ожидается, сильнее всего разгуляется в ночь с 5 на 6 августа.

Метеорологи предупреждают, что грозовые ливни со шквалами накроют западные регионы.

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Согласно предварительным прогнозам, циклон будет перемещаться вдоль западных границ Украины в течение 5-7 августа. Затем он будет смещаться, и зайдет на территорию страны в западные области.

Температура воздуха 4 августа в западных и северных регионах ожидается около +23... +27 градусов, в центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут варьироваться в пределах +26... +30 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.