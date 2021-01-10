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От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год

10 января 2021, 04:30
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Весна 2021 года может быть засушливой, предупредила Вазира Мартазинова.

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В 2021 году в Украине будет ощущаться засушливость / Фото pixabay.com

Глобальные изменения климата в ближайшее время будут усиливаться, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"То, что мы видим сейчас, – это основа. На эту основу будет накладываться дальнейшее усиление неустойчивости", – рассказала она в комментрии Оbozrevatel.

Синоптик не исключила, что весной 2021 года, как и в прошлом году, апрель может быть засушливым, а осенью возможны ранние заморозки.

"Мы увидели, что для весны очень тяжелым стал апрель – практически без осадков. Это очень плохо для сельского хозяйства. Такова наша действительность", - предупредила она.

Эксперт также опровергла утверждения о вероятности остановки процесса глобального потепления. В то же время она заявила, что положение Украины в этом меняющемся мире – привилегированное.

"Украина находится в самых хороших условиях по отношению ко всем окружающим государствам. Бог нас хоть в этом бережет", - добавила Мартазинова.

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Ранее Мартазинова рассказала о том, что Украина живет в новой климатической реальности примерно с 2005 года.

По ее словам, произошли новые изменения в общей циркуляции, а новая реальность отличается неустойчивой погодой и резкой сменой температур.

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